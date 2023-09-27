Букмекеры не сомневаются в победе «Реала» над «Лас-Пальмасом», на поражение – коэффициент 14.50

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лас-Пальмас Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

В седьмом туре чемпионата Испании «Реал» сыграет дома с «Лас-Пальмасом».

Коэффициент на победу «Реала» – всего 1.192, а на успех «Лас-Пальмаса» –14.50. Предлагается серьезная фора за 1.93 – это вариант с -2 на хозяев или с +2 на гостей.

Ожидается, что матч будет голевым – ТБ2.5 идет лишь за 1.41, а ТБ3 – за 1.64.

Начало – в 20:00 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Как изменились коэффициенты на Кубок России: на ЦСКА вырос, на «Балтику» – сильно обвалился, «Зенит» – все еще главный фаворит

Запрещать азартные игры самим себе – предложение Минфина. А как это?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий