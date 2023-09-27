Букмекеры не сомневаются в победе «Реала» над «Лас-Пальмасом», на поражение – коэффициент 14.50

В седьмом туре чемпионата Испании «Реал» сыграет дома с «Лас-Пальмасом».

Коэффициент на победу «Реала» – всего 1.192, а на успех «Лас-Пальмаса» –14.50. Предлагается серьезная фора за 1.93 – это вариант с -2 на хозяев или с +2 на гостей.

Ожидается, что матч будет голевым – ТБ2.5 идет лишь за 1.41, а ТБ3 – за 1.64.

Начало – в 20:00 по московскому времени.

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