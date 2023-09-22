На продолжение тренда «Брентфорда» в матче с «Эвертоном» можно поставить за 14.00

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В субботу «Брентфорд» сыграет с «Эвертоном» в АПЛ. В 15 из 16 последних домашних матчей в АПЛ «Брентфорд» открывал счет, 10 последних матчей так было на своем поле. При этом во всех трех домашних матчах этого сезона команда не только открывала счет, но в итоге играла вничью.

На продолжение этой серии: гол в первом тайме и итоговая ничья – можно поставить за 14.00.

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