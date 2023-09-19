Обе забьют и тотал больше – отличная ставка на матч «Лацио» и «Атлетико»

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В матче первого тура группового этапа ЛЧ «Лацио» примет «Атлетико». В трех из четырех матчей итальянцев в этом сезоне сыграла ставка «Обе забьют», подкрепленная тоталом больше 2,5. Коэффициент, что эта ставка сыграет – 2.30.

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