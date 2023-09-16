«Интер» — «Милан»: Игроки БЕТСИТИ назвали фаворита миланского дерби

16-го сентября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане «Интер» сыграет с «Миланом». Начало встречи – в 19:00.

«Интер» и «Милан» – лидеры чемпионата Италии. Оба клуба набрали по 9 очков в первых трех турах и даже забили одинаковое количество мячей – 8.

Очная встреча обещает стать непредсказуемой: команды в отличной форме и постараются удивить друг друга. Особое внимание стоит уделить форварду черно-синих Лаутаро Мартинесу – аргентинец забил пять мячей в трех матчах за клуб. На гол игрока в этой встрече БЕТСИТИ предлагает поставить за 2.70.

Кстати, «Интер» всухую побеждал «Милан» в четырех последних встречах.

Поэтому эксперты БЕТСИТИ считают черно-синих фаворитами встречи. На них можно поставить с коэффициентом 2.15. Ничья идет за 3.60, а успех «Милана» можно взять за 3.50.

Игроки БЕТСИТИ грузят в этой игре на «Интер»: 64% от общего объема ставок на исход пришлись на него.13% проставлено на ничью, 16% - на «Милан».

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