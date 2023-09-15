Букмекеры котируют Нагельсманна фаворитом на место тренера сборной Германии. Рангник и Клопп среди возможных вариантов
Немецкий футбольный союз (DFB) начал переговоры с Юлианом Нагельсманном. Нагельсманн остается основным претендентом на пост главного тренера сборной Германии. Отмечается, что тренера может заинтересовать эта работа, поскольку у него появится возможность руководить сборной во время домашнего Евро.
Букмекеры выкатили линию на кандидатов на пост постоянного тренера сборной Германии. Среди фаворитов Ван Гал, Феллер, Рангник, Зидан и даже Клопп.:
Юлиан Нагельсманн – 2.37
Луи ван Гал – 4.33
Оливер Глазнер – 9.00
Руди Феллер -10.00
Маттиас Заммер – 13.00
Юрген Клопп – 13.00
Ральф Хазенхюттль – 17.00
Зинедин Зидан – 26.00
Ральф Рангник – 34.00
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