Букмекеры котируют Нагельсманна фаворитом на место тренера сборной Германии. Рангник и Клопп среди возможных вариантов

Немецкий футбольный союз (DFB) начал переговоры с Юлианом Нагельсманном. Нагельсманн остается основным претендентом на пост главного тренера сборной Германии. Отмечается, что тренера может заинтересовать эта работа, поскольку у него появится возможность руководить сборной во время домашнего Евро.

Букмекеры выкатили линию на кандидатов на пост постоянного тренера сборной Германии. Среди фаворитов Ван Гал, Феллер, Рангник, Зидан и даже Клопп.:

Юлиан Нагельсманн – 2.37

Луи ван Гал – 4.33

Оливер Глазнер – 9.00

Руди Феллер -10.00

Маттиас Заммер – 13.00

Юрген Клопп – 13.00

Ральф Хазенхюттль – 17.00

Зинедин Зидан – 26.00

Ральф Рангник – 34.00

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