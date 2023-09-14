«Ак Барс» начал с четырех побед в пяти матчах, казанский клуб – фаворит «зеленого дерби» в Уфе
В КХЛ состоится матч «Салават Юлаев» – «Ак Барс», который называют «зеленым дерби».
Букмекеры видят фаворитами гостей, выставляя коэффициент 2.19 на их победу в основное время. Успех хозяев котируется за 3.22. Если «Ак Барс» выиграет по итогам всего матча, сыграет коэффициент 1.74, если «Салават Юлаев» – 2.34.
«Ак Барс» стартовал с четырех побед в пяти матчах нового сезона. У «Салавата Юлаева» две победы и два поражения.
Матч состоится 14 сентября и начнется в 17:00 по московскому времени.
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