Игрока «Ноттингем Форрест» Тоффоло забанили за 375 нарушений регламента о ставках до конца сезона-2024/25

Защитник «Ноттингема» Харри Тоффоло получил бан до конца сезона-2024/25, а также оштрафован на 20 тысяч фунтов. По данным ФА игрок 375 раз нарушил регламент о ставках, передавая информацию и заключая пари на игры со своим участием в период с 22 января 2014 года до 18 марта 2017 года.

Тогда он был игроком «Норвич Сити», и играл в арендах в «Суиндоне», «Ротерхэме», «Питерборо» и «Сканторпе». ФА сообщил, что вся подробная информация о деле появится позже.

В отличие от Айвэна Тоуни, Тоффоло получил дисквалификацию сразу, без отлагательств.

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