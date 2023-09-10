Клиенты «Пари»: Медведев победит Джоковича в финале US Open

Вечером 10 сентября состоится финал Открытого чемпионата США по теннису, в котором сыграют Даниил Медведев и Новак Джокович.

Клиенты «Пари» верят в успех российского теннисиста. В общем обороте ставок на два возможных варианта исхода матча зафиксировано соотношение 59% на 41% в пользу Медведева.

Если теннисисты отыграют больше трех сетов, зайдет котировка 1.50. Спрогнозировать, что матч продлится все пять сетов, можно за 3.00. Вероятность тай-брейка в матче букмекеры оценивают коэффициентом 1.52.

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