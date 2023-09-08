В Боливии отменили чемпионат и Кубок страны из-за договорных матчей

Федерация футбола Боливии (FBF) отменила национальный чемпионат и Кубок страны из-за масштабного расследования по договорным матчам. Федерация подала уголовную жалобу в прокуратуру Ла-Паса против игроков, должностных лиц и судей, предположительно причастных к коррупционной сети, занимающейся фальсификацией матчей, взяточничеством и незаконными ставками на футбол.

Позже FBF созвала внеочередную встречу с представителями всех семнадцати команд высшего дивизиона и делегатами 9 региональных федераций. В итоге 14 представителей клубов проголосовали за отмену чемпионата и Кубка при одном воздержавшемся и двух голосах «против».

FBF рассчитывает провести укороченный чемпионат страны до конца года, однако для этого требуется одобрение КОНМЕБОЛ.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Гид по квалификации на Евро-2024. Шотландия выше Испании, Греция может потеснить Нидерланды

Луиш Фигу стал амбассадором белорусского букмекера