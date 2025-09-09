  • Спортс
  • Глава ЕРАИ Грачев: «Около 20% букмекерского рынка остается в тени. Отчасти это обусловлено длительными сроками блокировки нелегальных сайтов»
Глава ЕРАИ Грачев: «Около 20% букмекерского рынка остается в тени. Отчасти это обусловлено длительными сроками блокировки нелегальных сайтов»

Генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев высказался о борьбе с нелегальными букмекерами в России.

– Задачей ЕРАИ является борьба с букмекерами-нелегалами. Какой процент рынка приходится на такие компании? Какова динамика? Есть ли у ЕРАИ необходимые полномочия и механизмы для эффективного противодействия нелегалам?

– ЕРАИ успешно использует разработанную отечественную систему мониторинга, которая выявляет незаконные ресурсы азартных игр в сети Интернет.

С начала работы компании обнаружено свыше 350 тысяч подобных ресурсов, при этом 90% из них уже заблокированы. Однако, по экспертным оценкам, около 20% букмекерского рынка остается в тени.

Как уже неоднократно отмечал, отчасти это обусловлено длительными сроками блокировки нелегальных сайтов. ЕРАИ последовательно выступает за предоставление права самостоятельной блокировки таких ресурсов, что позволит значительно ускорить устранение незаконных казино и букмекерских контор, а также существенно сократить долю теневого рынка, – заявил Грачев.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Большой спорт»
Букмекеры
ЕРАИ
Беттинг-индустрия
Ставки на спорт
Алексей Грачев
