92 млн пользователей посетили сайты российских БК в августе. Трафик букмекеров упал на 5%
Трафик сайтов российских букмекеров упал на 5%.
По данным сервиса Similarweb, совокупный трафик сайтов российских букмекеров в августе составил 92,36 миллиона пользователей. В июле посещаемость российских БК составила 97 млн человек.
Лидером по объему трафика остался «Фонбет» – 29,9 млн пользователей в августе, что на 6,56% меньше, чем месяцем ранее. В топ-3 по посещаемости также вошли Winline (24,34 млн) и BetBoom (9,22 млн).
Наибольший рост в процентном соотношении показал «Мелбет»: +148% по сравнению с июлем.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sportclan
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости