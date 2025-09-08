92 млн пользователей посетили сайты российских БК в августе. Трафик букмекеров упал на 5%

Трафик сайтов российских букмекеров упал на 5%.

По данным сервиса Similarweb, совокупный трафик сайтов российских букмекеров в августе составил 92,36 миллиона пользователей. В июле посещаемость российских БК составила 97 млн человек.

Лидером по объему трафика остался «Фонбет» – 29,9 млн пользователей в августе, что на 6,56% меньше, чем месяцем ранее. В топ-3 по посещаемости также вошли Winline (24,34 млн) и BetBoom (9,22 млн).

Наибольший рост в процентном соотношении показал «Мелбет»: +148% по сравнению с июлем.