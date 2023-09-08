Бывший футболист «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу стал амбассадором белорусского букмекера «Бетера». Обладатель «Золотого мяча-2000» подписал двухлетний контракт.

«Бетера» активно расширяет портфолио партнеров не только в Беларуси, но и за ее пределами. В марте букмекер объявил о начале сотрудничества с «Ювентусом».

Букмекерская контора появился в Беларуси в июне 2022 года на смену Parimatch. Международный букмекерский холдинг продал белорусский бизнес всего за €1,5 млн, хотя оценивал его в $30 млн.

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