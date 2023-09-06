Гол «Ланса» в ворота «ПСЖ» на 94-й минуте помог сыграть экспрессу с выигрышем 1,7 млн рублей

Теги Ланс ПСЖ лига 1 Франция Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

Клиент БК «Бетбум» оформил экспресс с коэффициентом почти 50.00, который сыграл благодаря голу на 94-й минуте.

Беттор включил в купон шесть футбольных событий из национальных чемпионатов. Пять из шести ставок были на «обе забьют», а общий коэффициент составил 49.56. Ставка 35 000 рублей благодаря экспрессу превратилась в 1 734 566 рублей, гол Моргана Гилавоги в ворота «ПСЖ» стал последней составной выигрыша.

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