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Минимальная победа «Баварии» принесла игроку выигрыш более 2 млн рублей

Игроку БК Мелбет удалось выиграть сумму, равную 2 148 800 рублей, на экспрессе всего из 2-х событий. Общий коэффициент оставил 2.14, куда игрок зарядил 1 000 000 RUB. Рассмотрим матчи, которые вошли в победный экспресс клиента БК Мелбет:

Торино – Ювентус

В первом событии экспресса игрок рассмотрел Туринское дерби, где взял: «Тотал: Больше (1.5)» с коэффициентом 1.58. Футболисты не заставили игрока переживать, обменявшись голами уже в 1-м тайме. К слову, забитых мячей в матче больше не случилось, и дерби завершилось ничьей.

Боруссия М – Бавария

Лишь победа Баварии отделяла игрока от выигрыша экспресса: «Исход: П2» с коэффициентом 1.36. Хоть Бавария была явным фаворитом в данном противостоянии, судьба матча решилась лишь во втором тайме. Единственный гол в матче был забит Харри Кейном с пенальти. «Красная машина» одержала трудовую победу, а экспресс успешно доехал.

Клиенту БК Мелбет удалось удачно спрогнозировать оба матча и забрать крупный выигрыш. Бавария вытащила победу в непростом матче против Боруссии М. А Торино и Ювентус забили ровно 2 мяча, нужные для захода. Поздравляем игрока с выигрышем!

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