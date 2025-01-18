В Бразилии блогеры рекламировали казино, показывая фэйковые выигрыши. Их арестовали по обвинению в мошенничестве

В Бразилии арестована семейная пара блогеров по обвинению в мошенничестве.

Инфлюенсер Янка Кристини и ее муж Бруно Мартинс побуждали своих подписчиков регистрироваться в онлайн-казино, демонстрируя им фэйковые выигрыши. Также семейная пара публиковала контент, в котором показывала роскошный образ жизни.

Они утверждали, что добились такого успеха благодаря казино, в частности, за счет слота Jogo do Tigrinho от провайдера PG Soft. В реальности блогеры получали деньги за партнерское вознаграждение за приведенных в казино клиентов, включая проценты от их проигрышей.

Аудитория блогеров в социальных сетях составляет около 15 млн человек. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

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