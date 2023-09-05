«Теннисная гонка»: BetBoom разыгрывает 2 000 000 фрибетов за ставки на теннис!

Последний в сезоне турнир Большого шлема US Open 2023 начался в Нью-Йорке. В честь этого турнира BetBoom проводит розыгрыш призового фонда в 2 000 000 фрибетов среди всех клиентов, заключающих пари на теннис.

Условия акции «Теннисная гонка»:

● Авторизуйся или зарегистрируйся на сайте BetBoom;

● Нажми на кнопку «Принять участие» на странице акции

● Делай ставки в разделе «Спорт» на теннис до 11 сентября;

● За каждую ставку с коэффициентом от 1.30 получай баллы.

От количества заработанных баллов будет зависеть твое место в общем рейтинге акции. Больше очков – выше вероятность получить более солидный приз. Всего в «Теннисной гонке» будет 200 победителей, которые будут награждены фрибетами номиналом от 2 000 до 175 000 рублей. Итоги будут подведены 11 сентября в 15:00 по московскому времени.