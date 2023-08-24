Sportradar – официальный партнер федерации футбола США на 8 лет

Компания Sportradar стала официальным партнером американской федерации футбола, благодаря чему получит эксклюзивные права на использование, лицензирование и распространение медиаданных USSF и данных по спортивным ставкам. Соглашение заключено на восемь лет.

Финансовая сторона соглашения не раскрывается, однако известно, что ежегодно в ежегодно Sportradar получит 111 матчей, включая игры мужской и женской национальных сборных, а также одни из крупнейших футбольных турниров в стране — Открытый кубок США и международный женский кубок SheBelieves Cup.

Также Sportradar получит право на предоставление онлайн-трансляций американских соревнований букмекерским компаниям за пределами США.

Кроме того, компания предоставит федерации услуги, направленные на повышение целостности и прозрачности системы спортивных ставок в стране, а с помощью своих технологий будет работать над противодействием беттинг-мошенничеству.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии? Неймар вклинился в борьбу, Бензема подвинул Роналду, Малком в топе

Как узнать, что перед вами договорной матч? Смотрите на коэффициент, странные нарушения и ошибки игроков и судей