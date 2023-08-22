Игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча Лиги чемпионов «Рейнджерс» — ПСВ

22 августа на стадионе «Айброкс» в Глазго в рамках квалификации ЛЧ сыграют «Рейнджерс» и ПСВ. Начало встречи – в 22:00.

К очной встрече команды подошли в прекрасной форме. Шотландцы выиграли три последние встречи дома, забив восемь мячей. Пропустили – два. ПСВ выглядит еще мощнее. Коллектив Питера Боса идет на серии из девяти побед во всех турнирах, также забив восемь голов в трех играх.

В прошлом году команды уже встречались на аналогичной стадии: тогда по сумме двух встреч со счетом 3:2 дальше прошли шотландцы. Игра в Глазго завершилась ничьей (2:2), а в Эйндховене сильнее были «Рейнджерс» – 1:0.

В грядущем матче аналитики БЕТСИТИ не видят явного фаворита. На «Рейнджерс» можно поставить за 3.00. Успех ПСВ идет за 2.40. Ничья есть в линии за 3.60.

А вот игроки БЕТСИТИ определились с фаворитом: 75% от общего объема ставок на исход пришлись на ПСВ. 12% проставлено на ничью. Лишь 13% ставок поставили на «Рейнджерс».

Один из бетторов сделал на этот матч крупную ставку: 400 000 рублей на исход «обе забьют» под кэф 1.70. Возможный выигрыш игрока составляет 680 000 рублей.

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