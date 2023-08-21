Букмекеры верят в победу «Милана» над «Болоньей» в малорезультативном матче

В итальянской Серии А в понедельник пройдут два матча первого тура.

В игре «Торино» – «Кальяри» хозяева считаются фаворитами, на их победу выставлен коэффициент 1.68.

В матче «Болонья» – «Милан» букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 1.92, а хозяев – в 3.98.

Обе игры, скорее, ожидаются низовыми – ТМ 2.5 оценен соответственно в 1.74 и 1.82.

Матч «Торино» – «Кальяри» начнется в 19:30 по московскому времени. «Болонья» и «Милан» сыграют в 21:45.

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