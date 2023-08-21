Букмекеры верят в победу «Милана» над «Болоньей» в малорезультативном матче

Теги Милан Кальяри Торино серия А Италия Болонья Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

В итальянской Серии А в понедельник пройдут два матча первого тура.

В игре «Торино» – «Кальяри» хозяева считаются фаворитами, на их победу выставлен коэффициент 1.68.

В матче «Болонья» – «Милан» букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 1.92, а хозяев – в 3.98.

Обе игры, скорее, ожидаются низовыми – ТМ 2.5 оценен соответственно в 1.74 и 1.82.

Матч «Торино» – «Кальяри» начнется в 19:30 по московскому времени. «Болонья» и «Милан» сыграют в 21:45.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии? Неймар вклинился в борьбу, Бензема подвинул Роналду, Малком в топе

Как узнать, что перед вами договорной матч? Смотрите на коэффициент, странные нарушения и ошибки игроков и судей

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2nq7wq95fh
Удачи Милану
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий