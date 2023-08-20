Кузяев забил за «Гавр»! Перед стартом сезона букмекеры выставили тотал всего в 3,5 гола

Теги Зенит лига 1 Франция Гавр Ставки на спорт Далер Кузяев Ставки на футбол Ставки

Далер Кузяев вышел в старте на матч «Гавра» и «Бреста» в Лиге 1. 

Полузащитник сравнял счет на 52 минуте матча (1:1), однако «Гавр» пропустил через четыре минуты. На линию по голам Кузяева в Лиге 1 выставляли равнозначный тотал в 3,5 гола за 1.95.

Россиянин совершил первое результативное действие в составе новой команды. Он присоединился к ней этим летом в качестве свободного агента после ухода из «Зенита».

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2 комментария

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BS BOY
Красавчик, держит планку
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Остап Бендер Сгибальщик
с почином!
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