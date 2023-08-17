В Италии – три основных претендента на чемпионство. Клиенты «Пари» ставят на «Интер»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Наполи Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

В субботу начнется новый сезон чемпионата Италии. Матчи первого тура пройдут 19-21 августа.

БК «Пари» считает «Интер» главным претендентом на чемпионство. Коэффициент на такой исход – 2.95. Шансы «Наполи» оцениваются в 4.50. Еще один кандидат – «Ювентус», а коэффициент на него – 5.00. В пятерке главных претендентов также находятся «Милан» (7.00) и «Рома» (12.00). А на «Лацио» можно поставить за 15.00.

Клиенты PARI считают наиболее вероятным триумфатором сезона «Интер» – на его победу приходится 38% от общего объема ставок на чемпионство в Италии. 29% ставок относятся к «Ювентусу», а 26% — к «Наполи». «Милан» и «Рома» получили всего по 2%.

Чемпионат Италии стартует 19 августа. В 19:30 по московскому времени сыграют «Фрозиноне» – «Наполи» и «Эмполи» – «Верона».

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3 комментария

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Mykytka
Забавно видеть не усилившийся Наполи(еще и потерявший лучшего ЦЗ и тренера) выше Милана в прогнозах, ну это ладно.
Ювентус тут каким боком с Аллегри тоже непонятно…
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Максим Максимов
Аллегри выиграет по любому🙂
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Joey Ramone
Да, после такой красоты в ЛЧ надо домашний чемп столбить.
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-1
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