Роналду опередит Бензема в бомбардирской гонке, считают клиенты «Пари»

По оценке аналитиков «Пари», главным претендентом на победу в Саудовской Про-лиге сезона-2023/24 считается «Аль-Иттихад», новая команда Карима Бензема и действующий чемпион Саудовской Аравии. Заключить пари на то, что они сохранят титул, можно с коэффициентом 2.80. Помимо Бензема в этом сезоне за команду из Джидды будут выступать Н’Голо Канте, Фабиньо и Жота.

Главными конкурентами «Аль-Иттихада» считаются столичные «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», ставки на победу которых принимаются с коэффициентами 3.65 и 4.50 соответственно.

Кроме того, «Пари» открыла специальные линии на статистику Роналду и Бензема и предложила поставить на тоталы голов и голевых передач, а также желтых и красных карточек. К примеру, аналитики полагают, что CR7 способен пробить отметку в 24 гола за сезон. Заключить пари на этот результат можно за 1.85.

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