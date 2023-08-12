Роналду опередит Бензема в бомбардирской гонке, считают клиенты «Пари»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Аль-Хилаль Ставки на спорт Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Ставки на футбол Ставки

По оценке аналитиков «Пари», главным претендентом на победу в Саудовской Про-лиге сезона-2023/24 считается «Аль-Иттихад», новая команда Карима Бензема и действующий чемпион Саудовской Аравии. Заключить пари на то, что они сохранят титул, можно с коэффициентом 2.80. Помимо Бензема в этом сезоне за команду из Джидды будут выступать Н’Голо Канте, Фабиньо и Жота. 

Главными конкурентами «Аль-Иттихада» считаются столичные «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», ставки на победу которых принимаются с коэффициентами 3.65 и 4.50 соответственно.

Кроме того, «Пари» открыла специальные линии на статистику Роналду и Бензема и предложила поставить на тоталы голов и голевых передач, а также желтых и красных карточек. К примеру, аналитики полагают, что CR7 способен пробить отметку в 24 гола за сезон. Заключить пари на этот результат можно за 1.85. 

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Мы придумали коэффициент на чемпиона Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду – первый, «Аль-Иттифак» Джеррарда – внезапно в топе

3 комментария

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DecardShow
Как же велик Криштиану
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MustangGT
А вы говорите, не интересная лига! Роналду, Бензема, да и Фирмино с Малкомом в споре бомбардиров я бы не исключал. Много в Европе чемпионатов с такой интригой?
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Hella black
Два условия !
Первое ☝🏼,на пустые если будут чаще выводить.
Второе ✌🏼,если пенки в каждом матче будут давать.
В равной и честной игре,КриРо на одном уровне с защитниками Саудовской Лиги любого калибра.
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