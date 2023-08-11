В Сочи в ледовом дворце «Шайба» состоялся Чемпионат ФХР 3×3 — Лига Ставок Sochi XHL

Хоккей в формате «3 на 3» – новый вид спорта, который в последние годы быстро набирает популярность и в перспективе будет включен в программу Зимних Олимпийских Играх. Участниками сочинского турнира стали профессиональные хоккеисты, в том числе звезды КХЛ и сборной России. Соревнования собрали более 4 тысяч зрителей на трибунах и транслировались в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат ФХР 3х3 — Лига Ставок Sochi XHL был организован в кубковом формате – два полуфинала, матч за третье место и финал. Игроки-участники были поделены на четыре команды: СКА, сборная России, «Сочи» и «Ростов». Первые две команды были в основном укомплектованы действующими хоккеистами КХЛ, ВХЛ и МХЛ из системы санкт-петербургского СКА, кадровой основой для двух других команд оказались представители клубов ХК «Сочи» и «Ростов».

В первом полуфинале сборная России победила «Ростов» со счетом 4:2. Второй полуфинал между СКА и «Сочи» завершился со счетом 7:4 в пользу петербургской команды, голами в составе победителей отметились и самые яркие звезды турнира в лице Мичкова и Федотова, и главный тренер санкт-петербургского клуба КХЛ Роман Ротенберг. «Сочи» отыгрался в матче за третье место, который стал самой результативной встречей турнира – черноморцы одолели ростовчан со счетом 8:6.

Ну а победителем Чемпионата ФХР 3х3 — Лига Ставок Sochi XHL стал СКА – благодаря дублю Мичкова и результативной передаче Ротенберга команда повела 3:0, сборная России в концовке сумела реализовать буллит, но больше не забила.

По ходу финального матча среди зрителей турнира был разыгран ценный приз – миллион рублей от «Лиги Ставок». Счастливчик, занявший первое место, получил 500 тыс. ₽, «второй призер» – 200 тыс., третий – 100 тыс., еще четыре человека получили по 50 тыс. ₽. Программа Чемпионата ФХР 3х3 — Лига Ставок Sochi XHL завершилась праздничным концертом популярной исполнительницы Люси Чеботиной.

Роман Ротенберг, первый вице-президент ФХР:

— С каждым годом турнир 3х3 в Сочи становится все лучше и лучше. Огромная благодарность организаторам, «Сириусу» и компаниям «Лига Ставок», ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру — за поддержку. Сегодня все прошло на высоком уровне, мы видим, что на трибунах было много детей, им нравится игра. Надеюсь, они пойдут в хоккейные школы.

Сегодня был настоящий хоккей будущего: играли 17-летний Демидов, играл Мичков, молодые вратари. У нас есть новое поколение, которое показывает яркий хоккей. Будем работать, чтобы таких ребят становилось все больше — начиная с детских школ. Это задача, к этому идем. Будем вместе развивать хоккей.

Александр Егоров, заместитель генерального директора БК «Лига Ставок»:

— Хочу поблагодарить Федерацию хоккея России и Романа Борисовича Ротенберга за предоставленную возможность быть пионером в развитии хоккея 3х3. Мы инвестируем в проект с самого начала, он развивается благодаря страсти и азарту Романа Борисовича. Мы с большим уважением к этому относимся.

Рассчитываем, что география будет расширяться, потому что у каждого турнира есть своя изюминка. Главным вопросом было: возьмет ли СКА реванш у сборной за поражение в последнем матче на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open. Всегда хочется видеть дополнительную интригу.

Мы будем расширяться, для нас это важно.