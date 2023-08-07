Коэффициент на победу «Спартака» в РПЛ – 3.00. Три тура назад был 10.00

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Коэффициент на победу «Спартака» в РПЛ обрушился после трех стартовых туров чемпионата.

До начала сезона на золото красно-белых давали 10.00 – сейчас коэффициент упал до 3.00

На «Зенит» можно поставить за 2.10 вместо 1.30

«Спартак» начал сезон с девяти очков в трех матчах впервые с РПЛ-2013/14, когда тренировал Валерий Карпин.

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13 комментариев

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После пятого тура вообще закроют котировку
+14
0
+14
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Забавно, что Краснодар взял девять очков, но у них кэф на победу 12
+13
-1
+12
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Ещё через три тура будет 15.
+7
-4
+3
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Ответ Даниил Гутин
Забавно, что Краснодар взял девять очков, но у них кэф на победу 12
Краснодар очень неубедительно играл в последних матчах, Спартак же прошёлся катком по всем соперникам
+3
0
+3
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Ну это ежегодная классика. Следующая фаза цикла, "Как мы могли проиграть этому ######?", не за горами☻️
+9
-7
+2
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Ответ Доктор Верховцев
Ещё через три тура будет 15.
У зенита будет
+6
-5
+1
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Ответ Экспекто Патронум
Ну это ежегодная классика. Следующая фаза цикла, "Как мы могли проиграть этому ######?", не за горами☻️
Следующая фаза цикла от букмекеров?
+1
0
+1
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Предлагаю награждать чемпиона по итогам каждого тура!
Получится 30 кубков за сезон.
Звездочек будет на футболках - не сосчитать!)
+1
-1
0
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все лузеры сейчас начнут на Спартак квартиры закладывать, а в итоге бронза в лучшем случае
0
0
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Ответ artpal
Краснодар очень неубедительно играл в последних матчах, Спартак же прошёлся катком по всем соперникам
Катком в 1 мяч ?
0
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0
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Ответ Maratik1982
все лузеры сейчас начнут на Спартак квартиры закладывать, а в итоге бронза в лучшем случае
Детский сад 🤦
0
0
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