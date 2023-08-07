Коэффициент на победу «Спартака» в РПЛ – 3.00. Три тура назад был 10.00

Коэффициент на победу «Спартака» в РПЛ обрушился после трех стартовых туров чемпионата.

До начала сезона на золото красно-белых давали 10.00 – сейчас коэффициент упал до 3.00

На «Зенит» можно поставить за 2.10 вместо 1.30

«Спартак» начал сезон с девяти очков в трех матчах впервые с РПЛ-2013/14, когда тренировал Валерий Карпин.

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На то, что «Зенит» не станет чемпионом, коэффициент 1.70. У команды худший старт за 10 лет

«ПСЖ» не боится никого, «Аталанта» кошмарит топов Серии А, «Унион» – Бундеслиги. Кто главный антагонист топ-клубов Европы?

Сможет ли «Сити» взять второй требл подряд? Это вообще у кого-то получалось?