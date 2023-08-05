Дебют Алмабаева в UFC: где смотреть и как получить бонус за победу Асу

Теги UFC Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Ставки

В воскресенье, 6 августа, в Нэшвилле (США, штат Теннесси) на турнире UFC on ESPN 50 дебютный поединок в организации проведет казахстанец Асу Алмабаев. Его соперником станет американец Оде Осборн. Главным событием вечера станет противостояние Кори Сэндхэгена и Роба Фонта.

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Прямая трансляция боя Алмабаев – Осборн начнется в 04:00 по астанинскому времени. Посмотреть его можно будет на официальном сайте UFC. Шансы Алмабаева на победу оцениваются в FONBET коэффициентом 1.50, Осборна – 2.66, ничьей – 57.00. 

Это будет первый бой казахстанца в UFC. До этого он становился чемпионом М-1, выступал в таких организациях, как Alash Pride, Fight Nights, ACB, Brave FC. Не проигрывает с 2017 года, одержав 13 побед подряд. Асу с малых лет занимался казахской национальной борьбой курес. 

Осборн провел в UFC семь поединков, одержал четыре победы, потерпел три поражения. В последних четырех боях проиграл только однажды.

Поставить на победу Алмабаева можно с большой выгодой в FONBET: при ставке от 3 000 тенге с использованием промокода ASU в личном кабинете или при регистрации вам будет начислен фрибет 2 000 тенге. 

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