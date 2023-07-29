«Зенит» – заметный фаворит гостевого матча против «Ростова». Но три из последних пяти игр закончились вничью

В центральном матче второго тура РПЛ встретятся «Ростов» и «Зенит», матч пройдет в Ростове-на-Дону.

«Зенит» – фаворит противостояния по мнению букмекеров: его победа котируется за 1.79, а успех «Ростова» – за 5.20. Есть вариант с форой +1 на «Ростов», коэффициент – 1.68.

«Ростов» не побеждает «Зенит» с мая 2019 года. При этом трижды в последних пяти матчах соперники уходили с поля, не выявив победителя: они два раза сыграли 2:2 в Санкт-Петербурге в 2021-м, завершили вничью и прошлый матч (0:0 в Ростове-на-Дону в апреле-2023).

Игра «Ростов» – «Зенит» состоится в субботу, 29 июля. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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