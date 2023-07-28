Букмекеры снова обвалили коэффициент на переход Харри Кейна

Букмекеры сегодня вновь снизили коэффициент на переход капитана сборной Англии в «Баварию».

Ранее «Тоттенхэм» отверг несколько предложений мюнхенского клуба, но, по информации Флориана Плеттенберга из Sky Germany, боссы «рекордмайстера» все больше уверены, что им удастся заполучить форварда.

На этой неделе руководство «Баварии» должно было встретиться с Даниэлем Леви, и, судя по всему, переговоры прошли успешно. Букмекеры Paddy Power и Betfair снизили коэффициенты на переход Кейна в мюнхенский клуб до 1.36.

При этом коэффициент на то, что англичанин останется в лондонской команде, такой же, как и на трансфер в «ПСЖ» – 3.5.

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