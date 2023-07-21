Поставь на дебют Месси за «Интер Майами» и получи бонус до 100 000 рублей от БЕТСИТИ!

22 июля в матче группового этапа Кубка североамериканских лиг «Интер Майами» сыграет с мексиканским «Крус Асулем». Матч пройдет в Форт Лодердейле на стадионе «ПНК» и начнется в 03:00.

Новый клуб Месси попал в угнетающую серию: шесть матчей без побед, половина из которых – поражения. Лео призван исправить положение «Интера». Шанс это сделать будет в матче Кубка лиг против «Крус Асуля».

Мексиканцы тоже находятся в кризисе: у команды четыре поражения подряд и всего лишь один забитый мяч за данный отрезок.

Аналитики БЕТСИТИ оценивают победу команды Месси в 2.20. Ничья идет в 3.60. Победа мексиканской команды есть в линии за 3.20.

Гол Месси в этом матче расценивается в коэффициент 2.40.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Интера»: 76% от общего объема ставок на исход пришлось на команду Месси. 10% проставлено на «Курс Асуль», еще 14% игроки загрузили на ничью.

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