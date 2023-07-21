Лопетеги – букмекерский фаворит на первую отставку в АПЛ

Новый сезон АПЛ стартует 11 августа, а британские букмекеры уже начали подготовку к чемпионату. По традиции открыта линия на то, кого из тренеров уволят первым:

Хулен Лопетеги («Вулверхэмптон») – 6.00

Пол Хекингботтом («Шеффилд Юнайтед») – 7.00

Стив Купер («Ноттингем») – 8.50

Марку Силва («Фулхэм») – 8.50

Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») – 10.00

Наименьшие шансы потерять работу на старте сезона у Пепа Гвадиолы и Микеля Артеты – коэффициенты 81.00 и 51.00.

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