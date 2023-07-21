Лопетеги – букмекерский фаворит на первую отставку в АПЛ

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Вулверхэмптон Пеп Гвардиола Хулен Лопетеги Марку Силва Ставки

Новый сезон АПЛ стартует 11 августа, а британские букмекеры уже начали подготовку к чемпионату. По традиции открыта линия на то, кого из тренеров уволят первым:

Хулен Лопетеги («Вулверхэмптон») – 6.00
Пол Хекингботтом («Шеффилд Юнайтед») – 7.00
Стив Купер («Ноттингем») – 8.50
Марку Силва («Фулхэм») – 8.50
Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») – 10.00

Наименьшие шансы потерять работу на старте сезона у Пепа Гвадиолы и Микеля Артеты – коэффициенты 81.00 и 51.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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1 комментарий

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Mario14
Думаю Тоттенхэм уволит первый!
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