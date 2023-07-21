BetBoom и ФК «Оренбург» сообщают о прекращении сотрудничества. Букмекер благодарит футбольный клуб за успешную совместную работу

Срок контракта футбольного клуба «Оренбург» и букмекерской компании BetBoom подходит к концу. По обоюдному решению партнёров сотрудничество продлеваться не будет.

«Наша компания благодарит футбольный клуб «Оренбург» за многолетнюю плодотворную работу. Первое соглашение мы подписали еще в 2018 году. За это время наши коллеги неоднократно подтверждали свою безупречную репутацию в качестве надежных и ответственных партнеров. Их подход к взаимодействию с фанатами привлекал внимание. Мы благодарны клубу за помощь в реализации благотворительного проекта «Доступный спорт с детства» в регионе. Уверены, что совместные активации футбольного клуба «Оренбург» и BetBoom были интересны и по достоинству оценены болельщиками», – сообщает руководитель отдела спонсорства BetBoom Павел Краснов.

BetBoom благодарит футбольный клуб за плодотворную совместную работу, желает команде профессиональных успехов и дальнейшего развития! Для нашей компании партнерство с ФК «Оренбург» было большой честью и гордостью.