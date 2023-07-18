Британская БК Betfred выплатит штраф в размере больше $4 млн

Британская букмекерская компания Betfred вынуждена заплатить 3,25 миллиона фунтов (примерно $4,25 млн) из-за претензий Комиссии по азартным играм Великобритании (UKGC). Причина – нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег и в области социальной ответственности.

По данным UKGC, Betfred осуществляла недостаточный контроль для защиты игроков, включая проблемы с идентификацией KYC и документацией об источнике средств от клиентов.

Нарушения происходили в период с января 2021 по декабрь 2022 года.

В сентябре британские медиа также писали о возможном штрафе Betfred на сумму 2,87 млн фунтов, что составило бы двухдневный доход компании. По сообщениям UKGC, один из клиентов потерял 70 тысяч фунтов всего за 10 часов после открытия своего счета без проведения проверки. Другой потратил 10 тысяч, и проверка была произведена только после этого.

Также был проигнорирован случай, когда клиент внес 323 тысячи фунтов и проиграл более 69 тысяч.

Летом 2022 года сообщалось, что по итогам 2021-го компания выплатила владельцам дивиденды в размере 50 млн фунтов

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