Алькарас vs Джокович: как получить 10 000 тенге к финалу Уимблдона?

16 июля состоится финал Уимблдона-2023 в одиночном мужском разряде между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом. Специально к этому событию Fonbet приготовил для своих клиентов крутую акцию. Зарегистрируйся на сайте, пополни игровой счет на 1000 тенге и получи бонус в размере 10000 тенге!

Предстоящий финал обещает стать по-настоящему историческим! В случае успеха серб может сравняться по количеству побед на Уимблдоне с рекордсменом Роджером Федерером. Испанец, в свою очередь, впервые примет участие в финале Уимблдона, поэтому букмекеры считают его аутсайдером. Впрочем, это может пойти ему только на пользу. На предыдущей стадии турнира оба финалиста уверенно расправились со своими соперниками. Так, Джокович обыграл в трех сетах Янника Зиннера, а Алькарас – Даниила Медведева. Fonbet предлагает следующие коэффициенты на исход финала: победа Алькараса – за 2.60 и победа Джоковича – за 1.72.

Джокович проводит феноменальный сезон и только Алькарас, являющийся, кстати, первой ракеткой мира, может помешать ему приблизиться к тому, чтобы оформить Большой шлем, то есть победить в четырех самых крупных турнирах в течении года. Ранее Новак победил на Australian Open и Ролан Гаррос. Теперь ему нужна победа на Уимблдоне. Получится ли у него – мы узнаем уже совсем скоро. Переходи по ссылке, пополни игровой счет на 1000 тенге и получи бонус в 10000 тенге!

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