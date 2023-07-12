Организаторы Суперкубка России планируют заработать в этом году более 200 млн рублей

По информации «РБ Спорт», сумма доходов РФС, который занимается организацией Суперкубка России превысит прошлогоднюю.

В 2022-м в матче за Olimpbet Суперкубок России в Петербурге на «Газпром Арене» сыграли «Зенит» и «Спартак». Тогда организаторы заработали на матче 180 млн рублей. На этот раз в Казани на «Ак Барс Арене» 15 июля «Зенит» сыграет с ЦСКА. Как отметил в своем телеграм-канале директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин, в этом году у Суперкубка впервые появится официальный спонсор шоу-программы – компания VK Music. Она заплатит спонсорский взнос и организует интеграцию в программу выступлений артистов.

Среди партнеров также «Матч ТВ», «Сбер», «Яндекс.Еда», «Москвич» и OneTwoTrip. Такое количество спонсоров позволяет рассчитывать на рекордные коммерческие сборы. По информации «РБ Спорт», сумма превысит 200 млн рублей. Кроме того, в Казани РФС будет тестировать новое сценическое и музыкальное оборудование – такое используется на Супербоуле в США.

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