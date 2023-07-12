Анчелотти выиграл все топ-5 чемпионата Европы. На победу на ЧМ-2026 с Бразилией кэф 6.5

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Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года, это официальная информация, которую подтвердил президент бразильской федерации футбола.

Специалист намерен жить в Рио-де-Жанейро и уже учит португальский, чтобы свободно общаться с игроками. При этом ни одного из этих пунктов не прописано в контракте, Карло хочет этого сам. Бразилия с 1986 года котировалась фаворитом на 6 из 10 чемпионатов мира, но оправдала ожидания лишь однажды, в 1994-м.

Бразилия также выиграла ЧМ-2002, но тогда фаворитами были аргентинцы. Букмекеры считают Бразилию и Францию основными претендентами на победу на ЧМ-2026. На победу обеих сборных дают коэффициент 6.5.

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