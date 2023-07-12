«Астана» возвращается в Лигу Чемпионов

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Казахстанский клуб «Астана» возвращается в главный клубный турнир Европы – Лигу Чемпионов.

На данный момент столичная команда – единственная в Казахстане, кому покорился групповой этап.

Сейчас на пути к продвижению в квалификации чемпион Грузии «Динамо» (Тбилиси). Часть футболистов команды не так давно выступали на молодежном Евро, где грузины с первого же раза дошли до четвертьфинала.

Из плюсов для «Астаны» – искусственное поле и форма. Все-таки чемпионат Казахстана на ходу, в Грузии же успели провести лишь матч за Суперкубок.

Букмекеры верят с казахстанскую команду, предлагая поставить на «Астану» с коэффициентом 1,83. На гостей из солнечной Грузии – 4.33

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