Женский Уимблдон 2023! Обзор фавориток.

В этом году женский турнир Уимблдон обещает быть крайне захватывающим. Уже успели пройти несколько игр, но, к сожалению, расписание постоянно двигается из-за непогоды. Однако, фавориткам турнира это не мешает. Главными фаворитками считаются некоторые из самых талантливых и перспективных теннисисток в мире. В числе них польская игрок Ига Швёнтек, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и белорусская звезда Арина Соболенко.

Первая ракетка мира – Ига Швёнтек, молодая польская теннисистка, взорвала теннисный мир в свои 22 года, выиграв множество международных турниров, в том числе и 4 турнира Большого Шлема. Её смелый и агрессивный стиль игры делает Швёнтек опасной соперницей для любого противника. Её техника и невероятная скорость на корте позволяют ей контролировать игру и создавать проблемы соперницам. В Уимблдоне Ига Швёнтек непременно будет стремиться подтвердить свой статус фаворитки и завоевать ещё одну впечатляющую победу. Аналитики компании 1XBET считают именно польку главной претенденткой на титул. Коэффициент на её победу составил 2.84.

Елена Рыбакина из Казахстана также стала одним из самых заметных имен в мире тенниса. Её мощный и уверенный удар с обеих сторон корта превращает каждый матч в захватывающую битву. Большое количество подач на вылет и бесстрашные атаки на соперниц – то чем пользуется Лена каждую игру. Рыбакина показывает устойчивость и стойкость в игре, и её физическая сила может сделать её опасной противницей на газонах Уимблдона. Надеемся, что Лена постарается защитить титул чемпионки прошлого года. Коэффициент на триумф казахстанской теннисистки в данный момент составляет 4.45.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко тоже не остаётся в тени. Одна из главных спортсменок последних лет. Её быстрота и точность ударов, вкупе с интеллектуальной игрой, позволяют ей осуществлять победы над сильнейшими противницами. Соболенко демонстрирует отличную физическую форму и великолепную технику. Её настойчивость и решительность могут стать ключевыми факторами её успеха в Уимблдоне. Эксперты 1XBET считают, что она может проиграть только Рыбакиной и Швёнтек, выдав на её победу коэффициент в размере 4.95.

Однако, как всегда, теннис полон сюрпризов, и другие талантливые игроки также стремятся претендовать на победу. Уимблдон всегда является турниром, на котором выиграть может любая теннисистка.

Компания 1XBET в свою очередь подготовила полюбившуюся многими акцию “Турниры Большого Шлема”, где любой желающий может выиграть сумасшедшие призы! Принимайте участие в акции, делайте прогнозы на матчи Уимблдона и выигрывайте супер технику от 1XBET!

Подробнее об акции по ссылке.