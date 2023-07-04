«Гейм, сет, фрибет!»: горячая акция к «Уимблдону» от БК «Мелбет»

Букмекерская компания «Мелбет» подготовила захватывающую акцию в честь самого престижного теннисного турнира года – «Уимблдон 2023». БК «Мелбет» разыграет 500 000 фрибетов, которые можно будет использовать для заключения пари на теннис.

Условия акции просты и доступны каждому:

• Внести депозит от 300 рублей в период проведения акции.

• Заключите любое пари на теннис с любым коэффициентом, при этом сумма пари должна составлять не менее 300 рублей. Важно отметить, что учтены будут как выигрышные, так и проигрышные пари. Пари должно быть рассчитано не позднее 17.07.2023.

• Каждое пари, сделанное в соответствии с условиями акции, дает +1 попадание в рандомайзер. Это означает, чем больше заключит игрок, тем выше шансы получить фрибет.

Победители будут определены с помощью рандомайзера не позднее 20 июля. Не упустите свой шанс забрать один из 500 фрибетов! Примите участие в акции «Гейм, сет, фрибет!» и наслаждайтесь топовыми теннисными матчами вместе с «Мелбет».

Подробные условия акции можно найти на официальном сайте melbet.ru.

Срок проведения Акции с 03.07.2023 12:00 (UTC +3) до 16.07.2023 23:59 (UTC +3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.