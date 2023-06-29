Розыгрыш миллиона тенге за прогноз на The Bali Major

29 июня впервые в Индонезии стартовал The Bali Major 2023 – третий и заключительный мейджор текущего сезона по Dota 2. На острове Бали собрались 18 призеров региональных лиг, которые готовы разыграть призовой фонд в полмиллиона долларов и рейтинговые очки для попадания на чемпионат мира The International 2023.

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Безусловным фаворитом турнира считаются Gaimin Gladiators, выигравшие последние четыре крупных турнира. Коэффициент на победу «гладиаторов» в Fonbet – 4.00. Чуть меньше шансов на триумф, по мнению букмекера, у Tundra Esports (5.00) и Team Liquid (6.00). Оба коллектива уже отобрались на The International 2023, но вряд ли это как-то скажется на мотивации киберспортсменов. И тем, и другим, есть что доказывать самим себе и своим болельщикам.

Постарается развить берлинский успех 9 Pandas. Напомним, что на Dota Pro Circuit 2023 амбассадор Fonbet Ramzes666 и его товарищи смогли добраться до топ-3. Коэффициент на победу «панд» составляет 13.00 и 6.50 – на выход команды в финал.

Для того, чтобы побороться за миллион тенге в акции от Fonbet, перейдите на страницу акции и нажмите кнопку «Сделать прогноз». В открывшемся окне «Собери прогноз для героя» в каждой из предложенных шести категорий необходимо выбрать героя Dota, который по результатам The Bali Major 2023 станет:

1) Героем, которого участники турнира выберут наибольшее количество раз.

2) Героем, который будет забанен организаторами наибольшее количество раз.

3) Героем, который будет иметь наибольший винрейт за пять игр.

4) Героем, который будет иметь наибольший средний показатель убийств за пять игр.

5) Героем, который будет иметь наибольший средний показатель ассистов за пять игр.

6) Героем, который будет иметь наименьший средний показатель смертей за пять игр

После выбора героев, обязательно нажмите кнопку «Сохранить прогноз» и сделайте ставку на киберспорт с коэффициентом не менее 2.00 на сумму от 2000 тенге.

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