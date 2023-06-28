Gaimin Gladiators и Winline объявили о заключении партнерства

GAIMIN, владелец Gaimin Gladiators, объявляет о заключении долгосрочного сотрудничества команды по Dota 2 с букмекерской компанией Winline.

В рамках партнерства Winline станет главным партнером организации. Логотипы букмекерской компании будут размещены на джерси игроков и флагах команды в Dota 2. Также в никах игроков появится тэг “WINLINE”.

Одной из ключевых задач сотрудничества является повышение вовлеченности зрителей киберспортивных событий, предоставление им возможности проживать яркие эмоции вместе с любимыми игроками и командами. Для этого стороны будут работать над созданием активаций и медиа-контента для болельщиков команды и любителей киберспорта.

В этом году состав Gaimin Gladiators по Dota 2 выиграл все свои tier-1 турниры: Lima Major, Dreamleague Season 19, ESL One Berlin Major и Dreamleague Season 20. Команда является одним из главных фаворитов ближайшего Bali Major и The International 12.

Ник Кукковилло, со-основатель Gaimin Gladiators, прокомментировал:

“Мы рады видеть Winline в качестве нашего главного партнера. Благодаря их обширному опыту в индустрии беттинга и нашей общей страсти к киберспорту, мы уверены, что это партнерство подарит незабываемые эмоции нашим болельщикам, а также откроет новые горизонты для роста и развития как для нас, так и для Winline”.

Сергей Неводничий, руководитель киберспортивного направления Winline:

«Мы рады объявить о партнерстве с одной из сильнейших команд по Dota 2 в Мире. Это подписание открывает большие возможности для обеих сторон. Winline разделяет амбициозные цели с Gaimin Gladiators, и мы будем работать вместе для их достижения».

Winline — один из крупнейших игроков букмекерского рынка в Восточной Европе. С 2022 года компания поддерживает ряд киберспортивных проектов: клуб Virtus.Pro, студию освещения киберспортивных событий Paragon Events и серию турниров ESL и CCT. Также Winline активно сотрудничает с ключевыми стримерами (buster, Dmitry_Lixxx, recrent, VooDooSh и др.), а амбассадором букмекера в киберспорте является Эрик «shoke» Шоков.

Gaimin Gladiators была образована из OCG Esports Club — канадской киберспортивной организации, созданной в 2019 году братьями Ником и Алексом Кукковилло и Шоном Портером. Их целью было покорить выбранные ими киберспортивные дисциплины, и с 2019 года они добились значительного успеха, выиграв такие крупные соревнования, как Dreamhack Canada по CS:GO и успешно выступая в высшей про-любительской лиге в Северной Америке. Gaimin Gladiators будет представлять GAIMIN на мировой киберспортивной арене: в настоящее время в состав Gaimin Gladiators входят команды по Dota 2, Rocket League, PUBG Mobile.