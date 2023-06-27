В Красноярске пройдет боксерский турнир «Olimpbet Кубок Победителей»

30 июня в Красноярске во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина пройдет масштабный вечер бокса «Olimpbet Кубок Победителей». Букмекерская компания Olimpbet стала генеральным партнером ивента, открыла линию на все бои турнира и покажет их в прямом эфире на сайте и в приложении.

В главном поединке вечера встретятся россиянин Павел Силягин и Патрик Мукала, представляющий ДР Конго. Силягин выиграл бронзу чемпионата мира и Европейских игр в любителях. В 2020 году он вышел на профессиональный ринг и пока не проигрывал: 13 побед, из которых 6 нокаутом. Рекорд Мукалы скромнее: 14 побед, 1 ничья и 2 поражения. Но африканец все равно может составить достойную конкуренцию россиянину в 8-раундовом бою.

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