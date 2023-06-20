В матчах Словакии лишь раз за полтора года было забито больше трех голов. Впереди игра против Лихтенштейна

Теги сборная Словакии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу Ставки на спорт квалификация Евро-2024 Ставки на футбол Ставки

Сборные Лихтенштейна и Словакии встретятся в четвертом туре квалификации к Евро-2024 в Вадуце. Игра пройдет во вторник, 20 июня.

Из последних десяти матчей с участием сборной Лихтенштейна лишь в двух было забито четыре гола и больше. Словакия с начала 2022 года сыграла 13 матчей, только в одном из них соперники забили больше трех голов на двоих.

ТМ3,5 в матче Лихтенштейн – Словакия котируется за 2.10. Вариант с ТМ4 идет за 1.66.

Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий