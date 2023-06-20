В матчах Словакии лишь раз за полтора года было забито больше трех голов. Впереди игра против Лихтенштейна

Сборные Лихтенштейна и Словакии встретятся в четвертом туре квалификации к Евро-2024 в Вадуце. Игра пройдет во вторник, 20 июня.

Из последних десяти матчей с участием сборной Лихтенштейна лишь в двух было забито четыре гола и больше. Словакия с начала 2022 года сыграла 13 матчей, только в одном из них соперники забили больше трех голов на двоих.

ТМ3,5 в матче Лихтенштейн – Словакия котируется за 2.10. Вариант с ТМ4 идет за 1.66.

Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru