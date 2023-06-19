В матчах Франции и Греции, как правило, назначается меньше десяти угловых. Команды сыграют вечером в Сен-Дени

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Сборные Франции и Греции сыграют на стадионе «Стад де Франс» в понедельник, 19 июня. Это матч четвертого тура квалификации к Евро-2024.

В последних пяти играх с участием сборной Франции лишь однажды было подано больше девяти угловых. В матчах сборной Греции статистика еще внушительнее – такое произошло лишь раз за ее последние 11 матчей.

При этом в шести из остальных десяти матчей греков было подано именно 9 угловых.

ТМ9,5 по угловым в матче Франция – Греция котируется за 1,65.

Начало игры – в 21:45 по московскому времени.

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