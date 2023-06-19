BetBoom разыгрывает 200 000 фрибетов. Сегодня – последний день акции. Для победы нужно угадать исходы квалификации ЕВРО-2024

Уже в сегодня стартует четвертый квалификационный тур на ЕВРО-2024! В некоторых группах появились фавориты, но пока что у каждой сборной есть шанс попасть в финальную стадию. Чтобы добавить фана к просмотру матчей, BetBoom запустил акцию, в которой разыграет 200 тысяч фрибетов! Успей поучаствовать, ведь сегодня последний день!

Что нужно делать?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetBoom

Зайди на страницу акции https://betboom.ru/actions/oracul-football-1406

Угадай исходы четырех матчей до 20:45 мск:

Турция – Уэльс (кэф на победу Турции – 1.85, ничью – 3.41, победу Уэльса – 4.74)

Швейцария – Румыния (1.40 / 4.63 / 8.88)

Австрия – Швеция (2.05 / 3.41 / 3.80)

Исландия – Португалия (9.98 / 5.29 / 1.32)

Сделай одну или несколько ставок на футбол – общая сумма должна быть не меньше 300 рублей

21 июня призовой фонд 200 тысяч фрибетов поровну поделят между всеми участниками, правильно угадавшими исходы четырех матчей. Подробнее https://betboom.ru/actions/oracul-football-1406