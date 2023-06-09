Игроки БЕТСИТИ считают Алькараса фаворитом матча с Джоковичем

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9 июня в полуфинале Ролан Гаррос сойдутся Карлос Алькарас и Новак Джокович. Встреча начнется в 15:45.

Испанец подходит к этому матчу в статусе первой ракетки мира. Карлос идет на серии из пяти побед подряд. Четыре из них он одержал со счетом 3:0.

Новак прямо сейчас находится на третьей позиции мирового рейтинга и имеет аналогичную победную серию.

Очная встреча теннисистов состоялась в мае прошлого года в полуфинале ATP в Мадриде. Тогда победу одержал Карлос Алькарас со счетом 2:1.

На этот раз аналитики также уверены в победе испанского спортсмена. На успех Алькараса можно поставить с коэффициентом 1.47. А вот победа Новака идет в линии за 2.90.