Игроки БЕТСИТИ не сомневаются в мадридском «Реале»

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4 июня в 38 туре чемпионате Испании сыграют «Реал» и «Атлетик». Матч состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 18:30

Мадридский «Реал» завершает чемпионат домашней игрой. На «Бернабеу» «сливочные» не проигрывают семь матчей подряд, выиграв шесть из них. А в двух последних играх на своем стадионе против «Атлетика» мадридцы одержали две сухие победы: 2:0 и 1:0.

«Атлетик» в гостевых встречах – плох: в трех последних матчах команда набрала лишь одно очко.

Эксперты уверены в успехе команды Карло Анчелотти. Поставить на ее успех можно за котировку 1.90. Ничья идет за 4.10, а победа «Атлетика» – 3.90.

Игроки БЕТСИТИ также не сомневаются в мадридском «Реале»: 90% от общего объема ставок на исход пришлось на «Реал». Лишь 3% проставлено на «Атлетико», еще 7% игроки загрузили на ничью.

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