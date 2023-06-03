Игроки БЕТСИТИ не сомневаются в успехе «Ман Сити»

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3 июня в финале Кубка Англии сыграют «Ман Сити» и «Ман Юнайтед». Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли», начало – в 17:00.

«Сити» выиграл чемпионат за несколько туров до конца и расслабился: сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1) и проиграл «Брентфорд» (0:1). Но вряд ли эти неудачи стоит воспринимать серьезно. Команда явно экономит силы для решающих игр сезона – финала Кубка Англии и Лиги чемпионов.

«МЮ» идет на серии из четырех побед подряд. За эти четыре встречи команда Эрика тен Хага пропустила всего дважды. Интересно, что выиграли «дьяволы» и последний матч против «Сити» – 2:1 в рамках чемпионата Англии.

Но эксперты уверены в победе «Ман Сити». На победу «горожан» предлагают поставить за котировку в 1.54. Ничья идет за 4.70. А вот на «МЮ» можно сделать ставку за 6.10.

Игроки БЕТСИТИ тоже предпочитают «Сити»: на победу клуба приходится 83% от всех ставок на исход. 9% достались «Юнайтед», и еще 8% бетторы поставили на ничейный исход.

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