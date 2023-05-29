Фирменный «Гооооол!» Виктора Гусева превратили в NFT. «Лига Ставок» подарит уникальный токен тому, кто перекричит комментатора

«Лига Ставок» и креативное бюро «Золотые тигры» записали видеоролик с Виктором Гусевым — и превратили его фирменный «Гооооол!» в NFT.

Уникальный токен разыграют среди VIP-клиентов «Лиги Ставок», которые отправят свое аудио с победным криком в диалог с телеграм-ботом

Все желающие могут проверить, как долго звучит их «Гооооол!» — бот оценит каждую запись и сравнит ее длительность с результатами других пользователей.

Виктор Гусев — амбассадор БК «Лига Ставок», спортивный журналист и самый известный комментатор России, которого знают даже люди, далекие от спорта. По образованию — переводчик с английского и французского языков. На его счету — матчи сборной России по футболу и хоккею, трансляции Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Его голос узнают из тысячи, его коронное «Берегите себя» стало мемом, а, казалось бы, обидное прозвище «Нефартовый» он вынес на обложку автобиографии. Чувство юмора и умение посмеяться над собой вместе с профессионализмом и упорством — в этом суперсила Гусева, которой он делится со зрителями.

NFT — эксклюзивные объекты криптоискусства. Это могут быть рисунки, фотографии, мемы и даже посты в соцсетях. Уникальные токены хранятся в блокчейне. Их нельзя подделать, разделить на части или заменить на аналогичные токены. Поэтому NFT для коллекционеров — ценный и статусный цифровой актив, а для брендов — способ зафиксировать культовый статус продукта. «Золотые тигры» — пионеры в области NFT на рынке российской рекламы.