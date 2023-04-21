Эксперты и игроки БЕТСИТИ сомневаются в силе «Наполи». «Ювентус» – на подъеме

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23 апреля «Ювентус» сыграет с «Наполи» в 31-м туре чемпионата Италии. Встреча пройдет в Турине на «Альянц Стэдиум и начнется в 21:45.

На финише чемпионата «Наполи» угодил в небольшой кризис: команда Лучано Спаллетти не побеждала с 7-го апреля. Не вышло и в Лиги чемпионов: неаполитанцы проиграли и вылетели в 1/4 от «Милана». Настроение в коллективе не лучшее – «Ювентус» может воспользоваться этим.

Команде Массимилиано Аллегри вернули 15 очков – теперь она занимает третье место в чемпионате. В Лиге Европы у туринцев тоже все хорошо. Команда прошла в полуфинал.

Эмоциональный фактор может сыграть на пользу черно-белым. Но эксперты БЕТСИТИ видят шансы команд примерно равными. На победу хозяев можно поставить за 2.90. «Наполи» идет в линии за 2.65. Ничью предлагают взять за 3.30.

Игроки также не видят в матче фаворита. 33% ставок пришлось на «Юве», 35% – на «Наполи». Оставшиеся 32% игроки загрузили на ничью.

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