«Локомотив» – «Зенит»: прогноз Романа Нагучева на матч РПЛ 9 апреля

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Известный комментатор и амбассадор Фонбет Роман Нагучев дает прогноз на матч РПЛ «Локомотив» – «Зенит». Игра начнется в 20:00 мск 9 апреля.

В какой форме «Локомотив»

При Михаиле Галактионове «Локо» окончательно вылетел из FONBET Кубка России от «Акрона» (1:1, по пенальти 7:6), но выиграл в 4 весенних турах РПЛ у «Ростова» (3:1), «Ахмата» (1:0), «Краснодара» (3:2) и «Нижнего Новгорода» (4:0). В таблице «железнодорожники» поднялись из зоны стыков на 11-е место и уступают «Уралу» только по разнице мячей. Илья Лантратов выручает свою новую команду в каждой игре и пропустил всего 3 мяча в чемпионате. Другой новичок Артём Дзюба эффектно вернулся в РПЛ и забил уже 6 мячей в 4 матчах чемпионата России. Рифат Жемалетдинов восстановился от повреждения и в прошлом туре сделал первый ассист в сезоне. Защитник Лукас Фассон и нападающий Вилсон Изидор травмированы и пропустят встречу с «Зенитом».

В какой форме «Зенит»

Чемпион трех последних сезонов в прошлом туре одолел «Урал» (2:0) и лидирует в РПЛ. Отрыв от «Ростова» сократился до 7 очков из-за поражения от ЦСКА (0:1) перед международным перерывом. Во время игр сборных «Зенит» провел благотворительную встречу в Турции с «Фенербахче» (2:2). В марте петербуржцы тоже оказались за бортом FONBET Кубка России, уступив в Москве «Динамо» (1:1, по пенальти 4:5).

Михаил Кержаков – самый надежный вратарь чемпионата России – он пропустил всего 9 мячей и в 11 из 18 матчей сыграл на «ноль». Малком с 16 голами делит лидерство в списке бомбардиров с Квинси Промесом, правда, после дублей в ворота «НН» (3:0) и «Химок» (3:2) бразилец не смог забить в двух последних турах. Лазарет сине-бело-голубых пуст, и в Москве они сыграют в оптимальном составе.

«Локомотив» – «Зенит»: статистика личных встреч

«Железнодорожники» не побеждали «Зенит» в 8 последних матчах во всех турнирах. В чемпионате «Локомотив» трижды сыграл вничью (0:0, 0:0, 1:1) и трижды проиграл (1:6, 1:3, 0:5).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Локомотив» – «Зенит» 9 апреля

Гол Дзюбы за 2.40

Как правило, игры «Локомотива» и «Зенита» не очень веселые, особенно для москвичей, потому что в последние годы побеждают в основном петербуржцы, и довольно крупно. Сейчас мне кажется, что Артём Дзюба забьет бывшему клубу, ведь это он хорошо умеет. Думаю, «Зенит» в каком-то странном состоянии – вылетает из FONBET Кубка России, а в чемпионате побеждает с трудом и в концовках. «Локо» в лучшей форме на этом отрезке. Думаю, хозяева не проиграют, а может и выиграют.

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