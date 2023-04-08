Игроки БЕТСИТИ верят в «Спартак», у «Динамо» нет шансов. Эксперты – согласны

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8 апреля на «Открытии-Арене» сыграют «Спартак» и «Динамо» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч начнется в 19:30.

Обе команды на данный момент находятся в кризисе: «Спартак» не знает побед с 11 марта, «Динамо» – вылетело из Кубка России и нестабильно выступает в чемпионате.

В двух последних очных встречах команды обменялись победами: в первом круге текущего первенства успех был за «Динамо» (1:0), а в прошлогоднем финале Кубка страны сильнее были красно-белые – 2:1.

В грядущем матче аналитики БЕТСИТИ отдают предпочтение команде Абаскаля: на его победу котировка 1.90. Ничья идет за 3.90, а вот победу «Динамо» расценивают в котировку 4.10.

Игроки уверены в успехе «Спартака»: на его победу приходятся 66% ставок. «Динамо» досталось 20%, остальные 14 бетторы загрузили на ничью.

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